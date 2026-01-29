صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں نابالغ بچی کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج

  • ملتان
مظفرگڑھ میں نابالغ بچی کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج

مظفرگڑھ میں نابالغ بچی کیخلاف جھوٹا مقدمہ درجمدعی کے سازباز پر والدین کے ہمراہ پریس کانفرنس، حکام سے انصاف کی اپیل

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) موضع بیٹ رائیلی کی رہائشی سات سالہ مصباح بی بی نے اپنے والد محمد اختر اور والدہ عاصمہ کے ہمراہ مظفرگڑھ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مدعی مقدمہ حضور بخش بھٹہ نے تھانہ سول لائن پولیس کے ساتھ سازباز کر کے ان کے خلاف چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے ۔ مقدمہ میں اس کے والد اور بھائی مدثر کو بھی نامزد کیا گیا ہے ، جبکہ بچی کو نابالغ ہونے کے باوجود اشتہاری قرار دیا گیا۔ مصباح بی بی نے بتایا کہ گزشتہ رات پولیس ان کے گھر پہنچی اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ اپنی عبوری ضمانت کروا چکی ہیں۔بچی کے والد محمد اختر نے کہا کہ یہ مقدمہ ان کے خاندان کے خلاف سازش کا حصہ ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ دیگر حکام سے  انصاف کی اپیل کی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا کینو فیکٹری کا دورہ معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت

سیوریج بندش گندگی کے ڈھیر ستھرا پنجاب پروگرام ناکام

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت اجلاس ،پولیو مہم تفصیلی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا تحصیل پپلاں کا تفصیلی دورہ، متعدد اداروں کا معائنہ

پپلاں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پختہ تھڑے مسمار

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اینڈ پلاننگ کمیٹی خوشاب کا ماسٹر پلان پر غور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن