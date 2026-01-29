مظفرگڑھ میں نابالغ بچی کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) موضع بیٹ رائیلی کی رہائشی سات سالہ مصباح بی بی نے اپنے والد محمد اختر اور والدہ عاصمہ کے ہمراہ مظفرگڑھ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مدعی مقدمہ حضور بخش بھٹہ نے تھانہ سول لائن پولیس کے ساتھ سازباز کر کے ان کے خلاف چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے ۔ مقدمہ میں اس کے والد اور بھائی مدثر کو بھی نامزد کیا گیا ہے ، جبکہ بچی کو نابالغ ہونے کے باوجود اشتہاری قرار دیا گیا۔ مصباح بی بی نے بتایا کہ گزشتہ رات پولیس ان کے گھر پہنچی اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ اپنی عبوری ضمانت کروا چکی ہیں۔بچی کے والد محمد اختر نے کہا کہ یہ مقدمہ ان کے خاندان کے خلاف سازش کا حصہ ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ دیگر حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔