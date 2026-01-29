اقدام قتل مقدمہ میں نامزد تمام ملزم باعزت بری
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)ایڈیشنل سیشن جج سجاد افضل نے تھانہ گگو منڈی کے اقدام قتل کے مقدمہ میں نامزد تمام ملزمان کو باعزت بری کردیا،ملزمان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ڈیڑھ سال قبل دو افراد کو کھال سے پانی لگانے کے رنج پر قاتلانہ حملہ کرکے شدید زخمی کردیا تھا ملزمان کی پیروی معروف قانون دان مرزا زاہد محمود، صدر بار رانا الطاف حسین اورسابق صدر بار میاں افتخار احمد صابر نے کی استغاثہ کے مطابق ڈیڑھ سال قبل تھانہ گگو منڈی کے گاوں 279/ای بی میں کھال کو پانی لگانے کے تنازعہ پر دو افراد محمد عزیز اور اطہر فاروق کو انکے مخالفین عبدالغفور، عبدالستار، شہزاد احمد، سلمان اور نور احمد نے قاتلانہ حملہ کے دوران فائرنگ کرکے زخمی کردیا تھا عدالت میں ملزمان کے وکلاء کے دلائل اور ناکافی شواہد کی بنا پر تمام ملزمان کو باعزت بری کردیا۔