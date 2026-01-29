صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں فائر سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت

  • ملتان
مظفرگڑھ میں فائر سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت

مظفرگڑھ میں فائر سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ، ڈی سی

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں فائر سیفٹی انتظامات اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ فیکٹریوں، مارکیٹوں، دکانوں اور کمرشل و رہائشی عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات اور فائر سیفٹی سسٹم کی تنصیب ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں عمارتوں کے مالکان کو نوٹس جاری کیے جائیں اور عدم تعمیل کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آگ لگنے کے واقعات سے قیمتی انسانی جانوں اور املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے ، اس لیے احتیاطی اور حفاظتی اقدامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ایل پی جی سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کارروائیوں میں تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرکے گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں کیونکہ انسانی جانوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔

 

