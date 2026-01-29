وسیم خان گوپانگ کو پولیس سکیورٹی انچارج بننے پر مبارکباد
مظفرگڑھ(نامہ نگار) سول سوسائٹی متحدہ علما مشائخ امن کمیٹی ضلع مظفرگڑھ کے نمائندہ وفد نے ڈسٹرکٹ پولیس آفس مظفرگڑھ کا دورہ کیا۔ وفد کی قیادت رانا محمد افضل کر رہے تھے جبکہ وفد میں مولانا سید عبدالمعبود آزاد، شیخ ابو ہریرہ، قاری عبدالغنی ثاقب، جاوید اختر ملک، سید غضنفر عباس نقوی اور پیر ربنواز سیال شامل تھے ۔
وفد نے ڈسٹرکٹ پولیس ترجمان وسیم خان گوپانگ کوسکیورٹی برانچ کا انچارج مقرر ہونے پر گلدستہ پیش کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفد نے کہا کہ وسیم خان گوپانگ بطور نوجوان پولیس افسر سماجی، صحافتی اور مذہبی طبقات میں یکساں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی بطور سکیورٹی انچارج تعیناتی بین المسالک رواداری، مذہبی ہم آہنگی اور امن کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ وفد نے کہا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن اور مذہبی تقریبات کے امور میں بھی ان کا کردار مثبت رہے گا۔ وفد نے وسیم خان گوپانگ کی تعیناتی کو ڈی پی او سید غضنفر عباس شاہ کی مردم شناسی اور قابلِ ستائش اقدام قرار دیا۔