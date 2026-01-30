بنک اہلکار کا ماں بیٹی پر تشدد
گگومنڈی (نامہ نگار) ذبیلہ رزاق اور اس کی کمسن بیٹی زائرہ اصغر پر بنک ریکوری اہلکار محمد ریاض نے تشدد کیا۔
واقعہ بستی محمدپورہ میں پیش آیا، جب ذبیلہ رزاق اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں موجود تھی۔ اہلکار نے چادر و چار دیواری پامال کرتے ہوئے زبردستی گھر داخل ہوا اور تلخ کلامی کے بعد دونوں خواتین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ کے والد فوجی عبدالرزاق نے بنک سے 60 ہزار روپے قرض لیا تھا اور ماہانہ قسط ادا کر رہا تھا، تاہم اس ماہ 6 ہزار روپے کی قسط لیٹ ہونے پر اہلکار نے یہ اقدام کیا۔ پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔