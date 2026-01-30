صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنک اہلکار کا ماں بیٹی پر تشدد

  • ملتان
بنک اہلکار کا ماں بیٹی پر تشدد

گگومنڈی (نامہ نگار) ذبیلہ رزاق اور اس کی کمسن بیٹی زائرہ اصغر پر بنک ریکوری اہلکار محمد ریاض نے تشدد کیا۔

واقعہ بستی محمدپورہ میں پیش آیا، جب ذبیلہ رزاق اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں موجود تھی۔ اہلکار نے چادر و چار دیواری پامال کرتے ہوئے زبردستی گھر داخل ہوا اور تلخ کلامی کے بعد دونوں خواتین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ کے والد فوجی عبدالرزاق نے بنک سے 60 ہزار روپے قرض لیا تھا اور ماہانہ قسط ادا کر رہا تھا، تاہم اس ماہ 6 ہزار روپے کی قسط لیٹ ہونے پر اہلکار نے یہ اقدام کیا۔ پولیس نے متاثرہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ