جلال الدین ایڈووکیٹ کے انتقال پر اظہار تعزیت

  • ملتان
جلال الدین ایڈووکیٹ کے انتقال پر اظہار تعزیت

وہاڑی (خبرنگار ) جمیعت علماء اسلام وہاڑی کی جانب سے صوبائی صدر جمیعت علماء اسلام لائرز فورم خیبر پختونخواہ جلال الدین ایڈووکیٹ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا۔

 ضلعی امیر پیر محمد صدیق، جنرل سیکرٹری مولانا عمر فاروق نعمانی، عالمی تحفظ ختم نبوت کے ضلعی صدر حافظ محمد شبیر، جمیعت اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالخالق وٹو، تحصیل امیر مولانا قاری قربان علی قاسمی، تحصیل جنرل سیکرٹری راو دین محمد حمد اور دیگر رہنماوں نے مرحوم کی وفات پر شدید رنج و الم کا اظہار کیا۔

