2 منی پٹرول پمپس سیل، مالکان گرفتار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر بیرسٹر بلال سلیم کے حکم پر ضلع کوٹ ادو میں غیر قانونی منی پٹرول پمپس اور آئل ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔
سول ڈیفنس افیسر سیدہ سحرش ارشاد نے مختلف علاقوں میں بلا لائسنس آئل اسٹورز کا معائنہ کیا۔ تھانہ سنانواں کے علاقہ سلطان کالونی میں نذیر احمد آرائیں نے بغیر اجازت پٹرولیم مصنوعات فروخت کے لیے رکھی تھیں، جبکہ تھانہ محمود کوٹ میں غلام عباس نے بغیر اجازت پٹرول اور ڈیزل کی خرید و فروخت کی۔ تمام غیر قانونی اسٹوریج اور آئل ایجنسیز سیل کر دی گئی اور مالکان گرفتار ہوئے۔