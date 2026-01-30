صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹف ٹائل نکاسی کھال کی تعمیر 50لاکھ کی گرانٹ منظور

مونڈکا (نامہ نگار ) بستی مہدی شاہ جانے والی گلی کی ٹف ٹائل نکاسی کھال کی تعمیر کے لیے 50لاکھ کی گرانٹ منظور اور ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔

منصوبے کی نشاندہی ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان نے کی تھی۔ ان کے بیٹے اور سینئر پی پی پی رہنما نوابزادہ عمران احمد خان نے بتایا کہ یہ گلی ایک سال سے پینڈنگ تھی اور سیوریج سکیم کے کھلے پانی کی وجہ سے ہزاروں کی آبادی مشکلات کا شکار تھی۔ میڈیا میں معاملہ اجاگر ہونے اور دوبارہ نشاندہی پر ایکسئن ضلع کونسل مظفرگڑھ نے ٹینڈر جاری کر دیا ہے اور جلد ورک آرڈر بھی جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

