صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوکوٹہ:گورنمنٹ پبلک ہائی سکول میں سولر پینل منصوبے کا افتتاح

  • ملتان
دوکوٹہ:گورنمنٹ پبلک ہائی سکول میں سولر پینل منصوبے کا افتتاح

دوکوٹہ(نامہ نگار)گورنمنٹ پبلک ہائی سکول دوکوٹہ میں سولر پینل منصوبے کا افتتاح مخیر حضرات ڈاکٹر غلام رضا شاہ، سیٹھ محمد رمضان مغل، حاجی محمد بلال آڑھتی، حاجی محمد الطاف اور چوہدری محبوب احمد کے تعاون سے کیا گیا۔

انچارج ہیڈ ماسٹر مہر محمد شفیع نے کہا کہ سکول کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے ڈونرز اور سکول سٹاف کا شانہ بشانہ تعاون جاری ہے ۔ چوہدری محبوب نے مزید 20 ہزار روپے کے عطیہ کا اعلان کیا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ سکول میں تعلیم دوست ماحول اور کوالیفائیڈ عملہ موجود ہے، اور انتظامی امور کے ساتھ بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ