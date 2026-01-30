دوکوٹہ:گورنمنٹ پبلک ہائی سکول میں سولر پینل منصوبے کا افتتاح
دوکوٹہ(نامہ نگار)گورنمنٹ پبلک ہائی سکول دوکوٹہ میں سولر پینل منصوبے کا افتتاح مخیر حضرات ڈاکٹر غلام رضا شاہ، سیٹھ محمد رمضان مغل، حاجی محمد بلال آڑھتی، حاجی محمد الطاف اور چوہدری محبوب احمد کے تعاون سے کیا گیا۔
انچارج ہیڈ ماسٹر مہر محمد شفیع نے کہا کہ سکول کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے ڈونرز اور سکول سٹاف کا شانہ بشانہ تعاون جاری ہے ۔ چوہدری محبوب نے مزید 20 ہزار روپے کے عطیہ کا اعلان کیا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ سکول میں تعلیم دوست ماحول اور کوالیفائیڈ عملہ موجود ہے، اور انتظامی امور کے ساتھ بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے