30 طلبہ و طالبات میں بیگز،کتابیں، کاپیاں ،سٹیشنری تقسیم

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار نمائندہ خصوصی) الخدمت فاؤنڈیشن وہاڑی کے زیرِ انتظام چائلڈ پروٹیکشن سنٹر میں زیرِ تعلیم 30 سے زائد طلبہ و طالبات میں سکول بیگز، کتابیں، کاپیاں اور دیگر سٹیشنری تقسیم کی گئی۔

اس موقع پر ضلعی جنرل سیکرٹری ملک مقصود اطہر اعوان، ڈائریکٹر گلزار انصاری اور کوآرڈینیٹر محمد علی اختر موجود تھے ۔ بچوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی اس فلاحی کاوش کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیرِ انتظام یہ سنٹر مستحق بچوں کو تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے ۔ مقررین نے کہا ہے کہ صدر سید جاوید اور دیگر ٹیم کے ارکان دن رات محنت کر کے بچوں کی تربیت اور تعلیم کو یقینی بنا رہے ہیں۔ تاکہ وہ ملک و قوم کی خدمت اور روشن پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدل سکیں۔

