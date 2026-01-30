تنظیم مغلیہ کا اجلاس،3 رکنی امداد کمیٹی کے قیام کا اعلان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) تنظیم مغلیہ وہاڑی کا ماہانہ اجلاس گزشتہ روز وہاڑی جمخانہ میں صدر امتیاز مغل کی صدارت میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں کیبنٹ ممبران نے صدر کو چیئرمین پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اجلاس میں تین رکنی امداد کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس میں ڈاکٹر فیصل انجم مغل، عزیز الرحمن مغل اور ارسلان افتخار مغل شامل ہیں۔ کمیٹی ہر درخواست کی تصدیق کرے گی تاکہ امداد حقیقی مستحقین تک پہنچے ۔ اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران مستحقین کی امداد اور ماہ رمضان کے بعد میڈیکل کیمپ کے انعقاد کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ اجلاس میں نئے کیبنٹ ممبران کی شمولیت، آئندہ فلاحی سرگرمیوں اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں چیف آرگنائزر مرزا امجد حسین انجم، سینئر نائب صدر شہزادہ احمد مغل، نائب صدر مرزا جعفر حسین مغل، عبدالجبار مغل، جوائنٹ سیکرٹری مرزا عزیز الرحمن مغل، ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری فیصل انجم مغل، سیکرٹری اطلاعات حسین احمد مغل اور فنانس سیکرٹری ارسلان افتخار مغل نے شرکت کی۔