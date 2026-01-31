صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی کیساتھ نازیبا حرکات، اہلخانہ پر تشدد

  • ملتان
لڑکی کیساتھ نازیبا حرکات، اہلخانہ پر تشدد

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ملزم کی گھر میں گھس کر لڑکی کے نازیبا حرکات، اہلخانہ پر تشدد۔ تھانہ قصبہ گجرات میں صفیہ بی بی کی مدعیت میں درخواست دی گئی۔۔۔

 جس کے مطابق وہ گھاس کاٹنے گئی تھی کہ اسی دوران ملزم مدثر حسین گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو اور(ع) کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے لگاجس پر لڑکی نے شور مچایا۔ شور سن کر صفیہ بی بی اور اہل خانہ موقع پر پہنچے جس پر ملزم نے صفیہ بی بی پر سوٹے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم کے مختلف حصوں اور ہاتھ کی انگلی میں چوٹیں آئیں۔ملزم موقع سے فرار ہو گیا، تاہم بھاگتے ہوئے اپنا بٹنوں والا موبائل فون موقع پر گر گیا۔

