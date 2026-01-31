فرائض میں غفلت ، سب انسپکٹر کی تنزلی ،اے ایس آئی برطرف
خانیوال ،کچا کھوہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال اسماعیل کھاڑک نے تھانہ صدر خانیوال میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی پر محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر رمضان جاوید کو تنزلی کے بعد اسسٹنٹ سب انسپکٹر بنا دیا جبکہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد یونس کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔
