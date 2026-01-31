صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ کرم پور پولیس پر مبینہ زیادتی کا الزام،شدید احتجاج

  • ملتان
تھانہ کرم پور پولیس پر مبینہ زیادتی کا الزام،شدید احتجاج

اہلکاروں نے دروازے توڑ تشدد کیا ، زیوارات لے گئے ، انصاف کا مطالبہ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ کرم پور کی حدود بستی ہری چند محلہ مدینہ کالونی کے محنت کش محمد اقبال نے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ پولیس نے ان کے گھر دروازے توڑ کر گھس کر تشدد کیا اور ان کے موٹر سائیکل کے کاغذات اور بیوی کے زیورات اپنے ساتھ لے گئے ۔محمد اقبال نے بتایا کہ انہوں نے 15 پر کال کے بعد پولیس سے رابطہ کیا، لیکن سامان واپس نہیں کیا گیا۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور آر پی او سے مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ وہ مزید آزمائش پر مجبور نہ ہوں۔ محمد اقبال کے مطابق پولیس کے خوف سے ان کے بچے رات کو نہیں سو پاتے اور گھر میں آٹا اور رہائش کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ۔

