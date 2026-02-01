اشتہاریوں کو فرار کرانے ، ناجائز اسلحہ رکھنے پر مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)کوٹ ادو میں اشتہاریوں کو فرار کرانے اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے مختلف واقعات پر پولیس نے متعدد مقدمات درج کر لیے ہیں۔
تھانہ صدر سرور شہید اور دائرہ دین پناہ کی حدود میں کارروائیوں کے دوران اشتہاریوں کو خبردار کر کے فرار کرانے کے واقعات پیش آئے جبکہ گشت کے دوران دو افراد کو ناجائز پسٹل اور گولیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔پولیس نے برآمد شدہ اسلحہ قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔