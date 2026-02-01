صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاریوں کو فرار کرانے ، ناجائز اسلحہ رکھنے پر مقدمات درج

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)کوٹ ادو میں اشتہاریوں کو فرار کرانے اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے مختلف واقعات پر پولیس نے متعدد مقدمات درج کر لیے ہیں۔

تھانہ صدر سرور شہید اور دائرہ دین پناہ کی حدود میں کارروائیوں کے دوران اشتہاریوں کو خبردار کر کے فرار کرانے کے واقعات پیش آئے جبکہ گشت کے دوران دو افراد کو ناجائز پسٹل اور گولیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔پولیس نے برآمد شدہ اسلحہ قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

 

