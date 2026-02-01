صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کی علمبردار ہے ، شیخ راشد

پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کی علمبردار ہے ، شیخ راشد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاست کی مسلمہ حقیقت بن چکی ہے ۔

بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عام آدمی کے معیارِ زندگی کو بلند کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آج بھی جمہوری اقدار کے فروغ اور آئین کی بالادستی کے لیے برسرپیکار ہے ۔شیخ راشد اکرام نے کہا کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی کی کردار کشی نہیں کی جانی چاہیے ، جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات تحمل اور خوش اسلوبی سے سنی جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔

 

