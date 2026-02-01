دہشت گردی کے خاتمے سے ہی معاشی ترقی ممکن،صدف عادل
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور چیئرمین ٹائیگرز فورم چودھری محمد صدف عادل جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مکمل قلع قمع کیے بغیر ملک میں پائیدار معاشی ترقی ممکن نہیں۔
امن و امان کی بہتر صورتحال سے ہی سرمایہ کاری، کاروباری سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے ۔ ایک پُرامن پاکستان ہی ملکی استحکام اور عوامی خوشحالی کی ضمانت ہے ۔