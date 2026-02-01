صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گردی کے خاتمے سے ہی معاشی ترقی ممکن،صدف عادل

  • ملتان
دہشت گردی کے خاتمے سے ہی معاشی ترقی ممکن،صدف عادل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور چیئرمین ٹائیگرز فورم چودھری محمد صدف عادل جٹ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مکمل قلع قمع کیے بغیر ملک میں پائیدار معاشی ترقی ممکن نہیں۔

امن و امان کی بہتر صورتحال سے ہی سرمایہ کاری، کاروباری سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے ۔ ایک پُرامن پاکستان ہی ملکی استحکام اور عوامی خوشحالی کی ضمانت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل