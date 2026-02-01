صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو اوباشوں کی لڑکے سے زیادتی، مقدمہ درج

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)دو اوباشوں نے 14سالہ لڑکے سے اجتماعی زیادتی،پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

تفصیل کے مطابق تھانہ دائرہ دین پناہ کے علاقہ چک نمبر 522 ٹی ڈی اے کے رہائشی محمد شفیق کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق کہ اس کا 14 سالہ بیٹا جو ڈیرہ اسمعیل خان بورنگ مشین پر کام کرتا ہے ، اپنی چھٹی پرگھرملنے کیلئے آرہا تھا ، شام کوٹ ادو بس سے اُترا تو2اوباشوں غلام اکبر اور محمد اشرف نے اسے گھر چھوڑنے کے بہانے موٹر سائیکل پر بٹھا لیا،جیسے ہی پل 40 والی کے مقام پر پہنچے تو ملزموں نے قتل کی دھمکیاں دیکر ہوس کا نشانہ بنایا، حالت غیر ہونے پر گھر کے قریب چھوڑ کر فرارہوگئے ۔

 

