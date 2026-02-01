ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس،سخت احکامات
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم اور کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت ہنگامی ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں ڈی پی او کوٹ ادو منصور قمر، ڈپٹی کمشنر بلال سلیم اور دیگر افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں ضلع کوٹ ادوکے حساس مقامات، اقلیتی عبادت گاہوں، غیر ملکی شہریوں اور تعلیمی اداروں کی سکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور سکیورٹی انتظامات از سر نو مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔اجلاس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ آر پی او محمد اظہر اکرم نے ڈی پی او کوٹ ادو کو ہدایت کی کہ تیز رفتاری، اوورلوڈنگ، پریشر ہارن، غیر قانونی لائٹس اور دیگر خلاف ورزیوں پر بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔