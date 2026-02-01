صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
کوٹ ادو :ایک ہی رات میں متعدد چوری کی وارداتیں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ضلع کوٹ ادو میں ایک ہی رات کے دوران مختلف علاقوں میں متعدد چوری کی وارداتیں پیش آئیں، جن میں گھروں، دکانوں اور بھانوں سے زیورات، نقدی، سامان اور مویشی چوری کر لیے گئے ۔

پہلے واقعہ میں تھانہ سٹی کوٹ ادو کے وارڈ نمبر 5 کی رہائشی حنیفہ بی بی نے بتایا کہ وہ ہسپتال جانے کے بعد واپس آئی تو گھر سے پانچ تولہ طلائی زیورات اور ساٹھ ہزار روپے نقدی غائب تھی۔دوسرے واقعہ میں قصبہ گجرات کے رہائشی محمد معین نے بتایا کہ دکان کھولنے پر پچھلی جانب شٹر گیٹ اکھڑا ہوا تھا اور سامان و نقدی چوری ہو چکی تھی۔

 

