  • ملتان
ماچھیوال میں گنا خرید مراکز پر کسانوں کا استحصال جاریکنڈا مالکان سرکاری نرخ نظر انداز کر کے گنا کم قیمت پر خریدنے لگے

ماچھیوال (نامہ نگار)ماچھیوال اور اس کے گردونواح میں قائم گنا خرید مراکز پر کنڈا مالکان کی جانب سے کسانوں کا استحصال بدستور جاری ہے جہاں گنا سرکاری نرخوں کے برعکس من مانے اور کم ریٹس پر خریدا جا رہا ہے ۔ مہنگائی سے پہلے ہی پریشان کسان اپنی سال بھر کی محنت کا صلہ اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔تفصیلات کے مطابق ماچھیوال، کماند روڈ اور رتہ ٹبہ روڈ پر قائم گنا خرید مراکز پر کسانوں سے گنا 375 سے 380 روپے فی من کے حساب سے خریدا جا رہا ہے جبکہ شوگر ملز کی جانب سے مقررہ نرخ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ وزن میں غیر اعلانیہ کٹوتیاں بھی اپنی مرضی سے کی جا رہی ہیں جس سے کسانوں کو دوہرا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ۔کاشتکاروں آفتاب، اقبال، غوث بخش، علم دین، چودھری شکور، اویس، عدنان اور دیگر نے بتایا کہ وہ پہلے ہی آلو کی فصل کو ہونے والے نقصان کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔

 

