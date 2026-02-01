مظفرگڑھ :ہارس اینڈ کیٹل شو کیلئے تمام ترانتظامات مکمل
مظفرگڑھ :ہارس اینڈ کیٹل شو کیلئے تمام ترانتظامات مکملنیزہ بازی مقابلے ، گھوڑا ڈانس ،روایتی جھومر کے پروگرامز ہونگے ،ڈپٹی کمشنر
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی خصوصی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام 4 فروری 2026 کو علی پور بائی پاس، شاہ جمال روڈ پر ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔اس حوالے سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تاکہ شہریوں کو بہترین تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق مقامی ثقافت اور روایتی کھیلوں کے تحفظ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جس میں نیزہ بازی کے سنسنی خیز مقابلے ، گھوڑا ڈانس اور روایتی جھومر کے پروگراود پیش کیے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کا مقصد نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑنا اور مقامی مویشی پال حضرات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عوام الناس کو اس ثقافتی میلے میں بھرپور شرکت کی دعوت دی گئی ہے ۔