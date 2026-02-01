صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مونڈکا،بستی مہدی شاہ کیلئے سیوریج منصوبے کی منظوری

  • ملتان
مونڈکا،بستی مہدی شاہ کیلئے سیوریج منصوبے کی منظوری

مونڈکا،بستی مہدی شاہ کیلئے سیوریج منصوبے کی منظوریانجینئرز کا دورہ، ابتدائی تکنیکی امور کا جائزہ، جلد ٹینڈرز اور کام شروع ہوگا

مونڈکا (نامہ نگار) نوابزادہ افتخار احمد خان ایم این اے اور انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی خصوصی کاوشوں سے بستی مہدی شاہ، یونین کونسل عمر پور جنوبی میں سیوریج کے منصوبے کی حسب ضابطہ منظوری کے بعد عملی پیش رفت کا آغاز ہو گیا ہے ۔ منصوبے کے تحت موقع پر نشاندہی کے لیے محکمہ پبلک ہیلتھ اور ضلع کونسل کے انجینئرز نے علاقے کا دورہ کیا اور ابتدائی تکنیکی امور کا جائزہ لیا۔پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر رہنما نوابزادہ عمران خان بابر نے بتایا کہ سیوریج منصوبے کے لیے تمام قانونی تقاضے مکمل کر لیے گئے ہیں، بہت جلد ٹینڈرز جاری کیے جائیں گے جبکہ ماہ مارچ میں عملی کام کا آغاز بھی متوقع ہے ۔

ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے مقامی آبادی کو دیرینہ مسائل اور تکلیف دہ صورتحال سے نجات ملے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے بعض مقامی شرپسند عناصر، جو ایک مخصوص سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں، سستی شہرت کے حصول کے لیے مقامی لوگوں کو نوابزادہ خاندان کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ حالانکہ انہیں بخوبی علم ہے کہ سیوریج کا یہ مسئلہ ان ہی کے دور اقتدار میں ناقص منصوبہ بندی کے باعث پیدا ہوا تھا۔نوابزادہ عمران خان بابر کا کہنا تھا کہ جیسے ہی منصوبے پر کام شروع ہونے جا رہا ہے تو چند عناصر چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ نوابزادہ افتخار احمد خان گروپ نے ہمیشہ مثبت سیاست کو فروغ دیا ہے اور بلا خوف و خطر اپنے وسیب کی خدمت کی ہے ، جو آئندہ بھی جاری رہے گی۔

 

