سابق شوہر نے خاتون کا لاکھوں کا سامان فروخت کردیا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)کوٹ ادو میں سابق شوہر کی جانب سے مطلقہ خاتون کے لاکھوں روپے مالیت کے جھاڑو فروخت کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ سامنے آیا ہے ۔ پولیس نے خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ بستی شیخان تونسہ بیراج کی رہائشی شمیم بی بی شیخ نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں ملازمت کرتی ہے اور چھ سال قبل اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہے ۔اس نے کاروبار کے لیے دس لاکھ روپے مالیت کے جھاڑو خرید کر اپنے گھر رکھے ہوئے تھے ، جنہیں اس کے سابق شوہر محمد رمضان شیخ نے مبینہ طور پر فروخت کر دیا۔ جب اس نے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو محمد رمضان شیخ اپنے ساتھی محمد اکرم شیخ کے ہمراہ آیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔پولیس نے درخواست کی روشنی میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔