گھریلوملازمہ سے چوری شدہ لاکھوں کی نقدی ،زیورات برآمد
گھریلوملازمہ سے چوری شدہ لاکھوں کی نقدی ،زیورات برآمدچوریوں میں ملوث ملزم گرفتار، موبائل فونز برآمد، ایک سے نقدی بھی ریکور
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)تھانہ سٹی مظفرگڑھ پولیس کی موبائل چھیننے اور چوری میں ملوث جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، گھر میں چوری کی واردات میں ملوث گھریلو ملازمہ سے 09 لاکھ نقد کیش سمیت 02 تولہ سونا زیورات کل مالیتی 22 لاکھ روپے برآمد،مزید موبائل چھیننے والے کو گرفتارملزم کو گرفتارکر کے تین موبائل فونز برآمد کئے اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمہ میں ملوث ملزم سے 35 ہزار روپے ریکوری کر کے مدعیان کے حوالے کر دی ۔
تفصیل کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی مظفرگڑھ انسپکٹرافتخار ملکانی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ موبائل سنیچر اور چوری میں ملوث جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے گھر میں چوری کی واردات میں ملوث گھریلو ملازمہ کو گرفتار کرکے 09 لاکھ نقد کیش سمیت 02 تولہ طلائی زیورات کل الیتی 22 لاکھ روپے برآمد کر لیا، مزید کاروائی میں موبائل سنیچر کو گرفتار کر کے مختلف مقدمات میں ملزم سے 03 اوریجنل موبائل فونز اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمہ 35 ہزار روپے کی ریکوری کرتے ہوئے مدعیان مقدمات کے حوالے کر دی۔مدعیان مقدمات نے پولیس کو بہترین کاروائیوں پر دعاؤں کے ساتھ خراجِ تحسین پیش کیا۔