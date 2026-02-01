واٹر فلٹریشن پلانٹس کو سو فیصد فعال،صفائی یقینی بنانے کا حکم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید نے ضلع میں صاف پانی کمپنی کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو سو فیصد فعال بنا کر صفائی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہر پلانٹ پر صاف پانی کی عدم فراہمی سے متعلق ٹال فری نمبر 1336نمایاں جگہ آویزاں کیا جائے تاکہ شہری بروقت شکایات درج کرا سکیں۔ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت صاف پانی کمپنی کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس میں پلانٹس کی صفائی بہتر بنانے ، شہری علاقوں میں موجود پلانٹس کو ماڈل بنانے اور چوری کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا گیا۔ ملیحہ رشید نے کہا کہ عوام کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔