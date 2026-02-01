صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا خانیوال کاخصوصی آپریشن ،سیوریج لائنوں کی صفائی

  • ملتان
واسا خانیوال کاخصوصی آپریشن ،سیوریج لائنوں کی صفائی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال میں واسا کے فعال ہونے کے بعد شہری مسائل کے حل کے لیے مثالی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا منعم سعید کی قیادت میں سیوریج مسائل، کھلے گٹروں اور بارش کے دوران پیدا ہونے والی شکایات پر بروقت اور مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔

یکم جنوری سے اکتیس جنوری تک معمول کے کاموں کے ساتھ ساتھ سیوریج لائنوں اور نالوں کی ڈی سلٹنگ کے لیے خصوصی آپریشن بھی جاری رہا۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا کے مطابق حکومت پنجاب کے وژن کے تحت عوامی خدمت کا مشن پوری لگن سے جاری رکھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹکر سے باپ بیٹا شدید زخمی

حافظ آباد8:پتنگ باز گرفتار

2 بجلی چور پکڑے گئے

تتلے عالی بازار سے چوری تتلے عالی بازار سے چوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل