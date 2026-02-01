واسا خانیوال کاخصوصی آپریشن ،سیوریج لائنوں کی صفائی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال میں واسا کے فعال ہونے کے بعد شہری مسائل کے حل کے لیے مثالی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا منعم سعید کی قیادت میں سیوریج مسائل، کھلے گٹروں اور بارش کے دوران پیدا ہونے والی شکایات پر بروقت اور مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔
یکم جنوری سے اکتیس جنوری تک معمول کے کاموں کے ساتھ ساتھ سیوریج لائنوں اور نالوں کی ڈی سلٹنگ کے لیے خصوصی آپریشن بھی جاری رہا۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا کے مطابق حکومت پنجاب کے وژن کے تحت عوامی خدمت کا مشن پوری لگن سے جاری رکھا جائے گا۔