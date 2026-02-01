صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتاری کیخلاف کریک ڈاؤن، دس ڈرائیور گرفتار

  • ملتان
تیز رفتاری کیخلاف کریک ڈاؤن، دس ڈرائیور گرفتارچوک سرور شہید حادثہ کے بعد آر پی او کے احکامات پر کارروائی کی گئی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)چوک سرور شہید میں پیش آنے والے المناک ٹریفک حادثے کے بعد وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے نوٹس پر آر پی او ڈیرہ غازی خان اظہر اکرم کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں تیز رفتاری کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے ۔ضلع کوٹ ادو کے مختلف تھانوں کی حدود میں کارروائی کے دوران تیز رفتاری کرنے والے دس ڈرائیوروں کو گرفتار کر کے گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔پولیس کے مطابق گشت کے دوران اوور لوڈنگ اور دیگر ٹریفک خلاف ورزیوں پر بھی سخت نظر رکھی جا رہی ہے ۔ آر پی او نے واضح کیا کہ کسی بھی ڈرائیور کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

