خانیوال،کھلے گٹروں اور ایمرجنسی کیلئے کنٹرول روم قائم

  • ملتان
خانیوال،کھلے گٹروں اور ایمرجنسی کیلئے کنٹرول روم قائمانتظامیہ کا شہریوں کی سہولت کیلئے مرکزی کنٹرول روم، لینڈ لائن نمبر جاری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ خانیوال کی جانب سے کھلے گٹروں کی نشان دہی، آتشزدگی اور دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کی ہدایت پر شہریوں کی اطلاع کے لیے لینڈ لائن نمبر جاری کر دیا گیا ہے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق شہری کھلے گٹروں یا کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کی بروقت اطلاع مذکورہ نمبر پر دے سکتے ہیں۔ کنٹرول روم میں افسران اور عملے کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ موصول ہونے والی شکایات پر فوری اور مؤثر کارروائی یقینی بنائی جا سکے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کنٹرول روم میں تعینات عملے کی حاضریاں بھی چیک کیں اور ہدایت کی کہ شہریوں کی شکایات پر بلا تاخیر کارروائی کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطے سے کام کریں۔

 

