سابق پولیس ملازم کا انتقال،چھوٹا بھائی صدمے سے چل بسا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)انسپکٹر سعیدہ خالق کے والد سابق پولیس ملازم عبد الخالق شاہ کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی عارف شاہ شدید صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ ہی دیر بعد انتقال کر گئے ۔
دونوں بھائیوں کی وفات پر اہل علاقہ شدید غمزدہ ہیں۔مرحوم عبد الخالق شاہ کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر مرکز فیضان مدینہ کوٹ ادو میں ادا کی گئی۔ بعد ازاں دونوں بھائیوں کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں بستی حاجی پورا ابوھریرہ چوک میں بھی ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران، اہل علاقہ، رشتہ داروں، معززین شہر اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرحومین کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی۔جنازے کے دوران ہر آنکھ اشکبار مناظر پیش کرتی رہی۔ اہل علاقہ نے کہا کہ دونوں بھائیوں کی وفات ایک دردناک سانحہ ہے اور خاندان کی اس تکلیف میں پورا علاقہ برابر کا شریک ہے ۔