راجہ رام میں بیوپاری کے 25لاکھ کے جانور چوری
سکندرآباد (نامہ نگار)تھانہ راجہ رام کی حدود میں جانور چوری کی ایک بڑی واردات سامنے آئی ہے جہاں چور بیوپاری کے پچیس لاکھ روپے مالیت کے قیمتی جانور چرا کر فرار ہو گئے ۔
پولیس نے متاثرہ بیوپاری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ واقعہ کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق شیخ پور شجراء کا رہائشی بیوپاری محمد شاہد روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے جانور بھانے میں باندھ کر گھر چلا گیا۔ رات کی تاریکی میں چور بھانے میں داخل ہوئے اور چار بھینسیں اور دو بچھڑے چرا کر لے گئے جن کی مجموعی مالیت تقریباً پچیس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ۔ صبح جانور غائب ہونے کا علم ہونے پر بیوپاری نے فوری طور پر تھانہ راجہ رام پولیس کو اطلاع دی۔پولیس حکام کے مطابق درخواست موصول ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔