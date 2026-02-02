صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ رام میں بیوپاری کے 25لاکھ کے جانور چوری

  • ملتان
راجہ رام میں بیوپاری کے 25لاکھ کے جانور چوری

سکندرآباد (نامہ نگار)تھانہ راجہ رام کی حدود میں جانور چوری کی ایک بڑی واردات سامنے آئی ہے جہاں چور بیوپاری کے پچیس لاکھ روپے مالیت کے قیمتی جانور چرا کر فرار ہو گئے ۔

پولیس نے متاثرہ بیوپاری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ واقعہ کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق شیخ پور شجراء کا رہائشی بیوپاری محمد شاہد روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے جانور بھانے میں باندھ کر گھر چلا گیا۔ رات کی تاریکی میں چور بھانے میں داخل ہوئے اور چار بھینسیں اور دو بچھڑے چرا کر لے گئے جن کی مجموعی مالیت تقریباً پچیس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ۔ صبح جانور غائب ہونے کا علم ہونے پر بیوپاری نے فوری طور پر تھانہ راجہ رام پولیس کو اطلاع دی۔پولیس حکام کے مطابق درخواست موصول ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر