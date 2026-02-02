صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلہ راجپوتاں کا سیوریج ناکارہ، علاقہ شدید مسائل کا شکار

  • ملتان
محلہ راجپوتاں کا سیوریج ناکارہ، علاقہ شدید مسائل کا شکار

دھنوٹ (نامہ نگار)دھنوٹ کے معروف محلہ راجپوتاں میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید اذیت کا شکار ہیں۔

 سیوریج کی خرابی کے سبب گندہ پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اہل محلہ کیلئے گھروں سے باہر نکلنا اور واپس آنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے ۔ مکینوں کو روزانہ گندے پانی سے گزر کر اپنے گھروں تک پہنچنا پڑتا ہے جو صحت کیلئے سنگین خطرہ ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق سیوریج نظام کی بدحالی کے باعث نہ صرف تعفن پھیل رہا ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ گندے پانی کی وجہ سے رہائشی ماحول بری طرح متاثر ہو چکا ہے اور بچوں، بزرگوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود سیوریج کی درستگی کیلئے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔مکینوں نے مزید بتایا کہ سیوریج کے مسئلے کے ساتھ ساتھ محلہ میں نصب بجلی کے بوسیدہ پول بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔

 

