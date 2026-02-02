مرغیوں کا کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کا تعفن وبال جان بن گیا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال اور گردونواح میں مرغیوں کا کچرا اٹھانے والی گاڑیاں اور رکشے شدید تعفن پھیلانے لگے ہیں جس سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ۔
صورتحال یہ ہے کہ برائلر مرغیوں کی غلاظت سارا دن مرغ فروشوں کے پاس گندگی کے ڈھیر کی صورت میں پڑی رہتی ہے ۔شہریوں کے مطابق جب یہ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں بغیر ڈھانپے بازاروں اور گنجان آبادیوں سے گزرتی ہیں تو بدبو کے باعث سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے ۔ تعفن سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔عوامی اور سماجی حلقوں کے نمائندوں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ ادارے مکمل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر کچرا ڈھانپ کر منتقل کرنے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔