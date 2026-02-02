جہانیاں میں لٹکتی بجلی کی تاریں شہریوں کیلئے خطرہ بن گئیں
جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں اور گرد و نواح میں واپڈا حکام کی مبینہ غفلت کے باعث بجلی کی لٹکتی تاریں اور جھولتے میٹرز شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔
شہر کے مختلف علاقوں میں زمین کے قریب لٹکتی تاریں موت کو دعوت دے رہی ہیں مگر متعلقہ حکام کی جانب سے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔شہریوں نے بتایا کہ واپڈا اہلکار مرمت کے بعد بجلی کی تاروں کو مناسب طریقے سے پولز پر نصب کرنے کے بجائے زمین پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس کے باعث راہگیر، موٹر سائیکل سوار، بزرگ شہری اور سکول جانے والے بچے شدید خطرے میں ہیں۔ کئی مقامات پر بجلی کے میٹرز بھی جھول رہے ہیں جو کسی بھی وقت جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں متعدد بار شکایات درج کروائی گئیں لیکن تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارش کے دنوں میں یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور معمولی سی غفلت بھی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے شہر بھر میں لٹکتی بجلی کی تاریں درست کر کے مناسب اونچائی پر پولز کے ذریعے نصب کی جائیں۔