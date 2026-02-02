ایم ایس ایم جماعت اسلامی کی ایک نظریاتی جماعت، اسامہ ملک
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)ایم ایس ایم نائن الیون ڈبلیوبی کے صدر اسامہ ملک، ضلعی صدر راؤ فیصل، سٹی صدر تہران شاکر اور کامسیٹس یونیورسٹی صدر رانا ابرار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ایم ایس ایم جماعت اسلامی کی ایک نظریاتی جماعت ہے جو ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں پیش پیش رہی ہے اور بلا تفریق خدمتِ انسانیت پر یقین رکھتی ہے ، ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھائی یا بہن کو خون کی ضرورت ہو تو وہ بلا جھجک ایم ایس ایم سے رابطہ کرے ، رہنماؤں نے واضح کیا کہ جہاں بھی ظلم ہوگا ایم ایس ایم مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہر فورم پر ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، انہوں نے کہا کہ جماعت نے ہمیشہ امن کے فروغ اور ریاستی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کی پالیسی اپنائی ہے جبکہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کر کے معاشرے میں بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا جا رہا ہے ، رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہاڑی کے عوام، دوستوں اور بہن بھائیوں کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے۔