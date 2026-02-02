کشمیرکی آزادی کیلئے جدوجہد دینی وقومی ذمہ داری، عمر دراز
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع مظفرگڑھ عمردرازفاروقی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 فروری یومِ یکجہتی کشمیر محض ایک علامتی دن نہیں بلکہ مظلوم کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی عملی تائید کا دن ہے ۔
انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ہفتہ یکجہتی کشمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے عملی اور بھرپور یکجہتی کا اظہار اور عالمی برادری کو بھارتی مظالم کی جانب متوجہ کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیری عوام کی حقِ خودارادیت کی جدوجہد ہماری قومی، دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے ۔امیر جماعت اسلامی مظفرگڑھ کا کہنا تھا کہ نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہیں اور ان میں کشمیر کے حوالے سے شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ خواتین ونگ کی جانب سے خصوصی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا جو کشمیری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکجہتی کی علامت بنے گا ۔انہوں نے مزید کہا کہ یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی جدوجہد میں ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔اس موقع پر پروفیسرافتخاراحمد، ملک سعیداحمد ایڈووکیٹ، زاہد مصطفٰی، احمد جمال ایڈوکیٹ اور اظہر عباس بھی موجود تھے ۔