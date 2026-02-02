صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیرکی آزادی کیلئے جدوجہد دینی وقومی ذمہ داری، عمر دراز

  • ملتان
کشمیرکی آزادی کیلئے جدوجہد دینی وقومی ذمہ داری، عمر دراز

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع مظفرگڑھ عمردرازفاروقی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 فروری یومِ یکجہتی کشمیر محض ایک علامتی دن نہیں بلکہ مظلوم کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی عملی تائید کا دن ہے ۔

انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ہفتہ یکجہتی کشمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے عملی اور بھرپور یکجہتی کا اظہار اور عالمی برادری کو بھارتی مظالم کی جانب متوجہ کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیری عوام کی حقِ خودارادیت کی جدوجہد ہماری قومی، دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے ۔امیر جماعت اسلامی مظفرگڑھ کا کہنا تھا کہ نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہیں اور ان میں کشمیر کے حوالے سے شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ خواتین ونگ کی جانب سے خصوصی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا جو کشمیری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکجہتی کی علامت بنے گا ۔انہوں نے مزید کہا کہ یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی جدوجہد میں ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔اس موقع پر پروفیسرافتخاراحمد، ملک سعیداحمد ایڈووکیٹ، زاہد مصطفٰی، احمد جمال ایڈوکیٹ اور اظہر عباس بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر