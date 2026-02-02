بوریوالا پریس کلب کے نئے عہدیداروں کا انتخاب ملتان 02 فروری ، 2026

× ملتان

بورے والا (سٹی رپورٹر )پریس کلب بورے والا کے سالانہ انتخابات میں نئے عہدیداروں کا انتخاب۔

پروفیشنل گروپ کے محمد ارشد ڈوگر17ووٹ ،مدمقابل میاں طارق محمود 13 ووٹ، صدر کے عہدہ پر حافظ جنید احمد شیخ17ووٹ مدمقابل سمیع اللہ جٹ نے 14ووٹ، سینئر نائب صدر ندیم انجم سندھو16 ووٹ مدمقابل شہباز حاکم قریشی 15 ووٹ، نائب صدر ملک نعیم جاوید17ووٹ مدمقابل ملک عبدالغفار 13ووٹ، جنرل سیکرٹری عبدالطیف غزنوی17ووٹ مدمقابل 14 ووٹ، ڈائریکٹر پروگرامز محمد شیر خاں کھچی بلامقابلہ، فنانس سیکرٹری محمد کریم سیفی 17 مدمقابل رانا عبدالوحید خاں 14,ملک نعیم جاوید17 مدمقابل غلام صابر تیمور14اور سیکرٹری اطلاعات کاشف اقبال 16ووٹ لیکر کامیاب ہوگئے ۔