پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دئیے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد خانیوال سمیت مختلف علاقوں میں گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے ۔
کرایوں میں اضافے کے باعث اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے جس سے عام شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس سے غریب اور متوسط طبقہ مالی مشکلات میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے ۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے من مانے کرایوں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کرایوں کو کنٹرول کرے تاکہ مہنگائی کی اس لہر پر قابو پایا جا سکے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔