صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دئیے

  • ملتان
پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دئیے

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد خانیوال سمیت مختلف علاقوں میں گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے ۔

کرایوں میں اضافے کے باعث اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے جس سے عام شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس سے غریب اور متوسط طبقہ مالی مشکلات میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے ۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے من مانے کرایوں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کرایوں کو کنٹرول کرے تاکہ مہنگائی کی اس لہر پر قابو پایا جا سکے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر