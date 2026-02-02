صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ پر اسرائیلی بربریت ، عالمی ضمیر کی خاموشی افسوسناک

  • ملتان
غزہ پر اسرائیلی بربریت ، عالمی ضمیر کی خاموشی افسوسناک

گگو منڈی (نامہ نگار) مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما، سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر چوہدری نذیر احمد آرائیں نے کہا ہے کہ۔۔۔

غزہ پر اسرائیلی بربریت بدستور جاری ہے ، جہاں درجنوں بے گناہ بچوں اور خواتین کو بے رحمی سے شہید کیا جا چکا ہے ، جو انسانیت کے خلاف کھلی جارحیت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگین انسانی المیے پر عالمی ضمیر کی خاموشی انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چوہدری نذیر احمد آرائیں نے کہا کہ عالمی لیڈر اس صورتحال پر بے حسی کا شکار ہیں جبکہ اقوام متحدہ، امن بورڈ اور دنیا میں امن قائم کرنے کے دعوے دار اداروں کی کوششیں اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک غزہ اور کشمیر میں حقیقی اور پائیدار امن قائم نہیں کیا جاتا۔انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا اور مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں عملی اقدامات کرنا ہوں گے ۔ دنیا میں حقیقی امن اسی وقت ممکن ہے جب ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف یکساں اور منصفانہ موقف اختیار کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر