غزہ پر اسرائیلی بربریت ، عالمی ضمیر کی خاموشی افسوسناک
گگو منڈی (نامہ نگار) مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما، سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر چوہدری نذیر احمد آرائیں نے کہا ہے کہ۔۔۔
غزہ پر اسرائیلی بربریت بدستور جاری ہے ، جہاں درجنوں بے گناہ بچوں اور خواتین کو بے رحمی سے شہید کیا جا چکا ہے ، جو انسانیت کے خلاف کھلی جارحیت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگین انسانی المیے پر عالمی ضمیر کی خاموشی انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ چوہدری نذیر احمد آرائیں نے کہا کہ عالمی لیڈر اس صورتحال پر بے حسی کا شکار ہیں جبکہ اقوام متحدہ، امن بورڈ اور دنیا میں امن قائم کرنے کے دعوے دار اداروں کی کوششیں اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک غزہ اور کشمیر میں حقیقی اور پائیدار امن قائم نہیں کیا جاتا۔انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا اور مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں عملی اقدامات کرنا ہوں گے ۔ دنیا میں حقیقی امن اسی وقت ممکن ہے جب ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف یکساں اور منصفانہ موقف اختیار کیا جائے۔