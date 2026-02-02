جرنلسٹس یونین بہاولنگر کے عہدیداروں کا انتخاب
بہاولنگر (نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹس بہاولنگر کے صدر راو دلشاد احمد نوید سمیت تمام عہدیداران نے لاہور میں کورٹس جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے انتخابات میں محمد اشفاق صدر،محمد ہارون سیکرٹری، عمران احسان سینئر نائب صدر،شیخ زین العابدین نائب صدر اور رانا بلال فنانس سیکرٹری،سلیمان اعوان انفارمیشن سیکرٹری اور اسد شاہ سیکرٹری ڈیجیٹل میڈیا منتخب ہونے والے تمام عہدیداران کو مبارک باد پیش کی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔
