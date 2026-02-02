منظم منصوبہ بندی سے حادثات کو کم کیاجاسکتا،محمد اشرف
لودھراں(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر لودھراں محمد اشرف نے کہا ہے کہ۔۔۔
منظم منصوبہ بندی سے حادثات کو کم کیاجاسکتا ہے ،مستقبل میں ایسے اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ضلع میں حادثات کم سے کم ہوں،جلال پور روڈ منڈھالی موڑ تحصیل لودھراں میں مزدا اور ٹرالر میں تصادم کے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں،میں اورضلعی انتظامیہ کے تمام افسر انہیں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے متحرک ہیں،ڈی ایچ کیو میں زخمیوں کو طبی سہولیات کی مکمل نگرانی کی جارہی ہے ،دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں زخمیوں اور مرنے والوں کے سوگواران کے ساتھ ہیں، ضلعی انتظامیہ نے بروقت اقدامات کو یقینی بناتے ہوئے زخمیوں کو بروقت ہسپتال پہنچایا۔ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔