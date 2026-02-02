بارہ میل :شراب فروش گرفتار،بچی سے زیادتی کوشش ناکام
بارہ میل (نمائندہ دنیا) تھانہ بارہ میل کے سب انسپکٹر محمد افضل بھٹی نے معاشرتی ناسوروں کے خلاف کریک ڈان کرتے ہوئے عوامی تحفظ کو یقینی بنایا۔
ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمن کھاڑک کی ہدایت اور ایس ایچ او تھانہ بارہ میل راؤ شاہد کی نگرانی میں سب انسپکٹر محمد افضل بھٹی نے گزشتہ روز موضع جہان پور سے شراب فروش محمد اسرار احمد ولد غلام عباس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضہ سے بیس لٹر شراب برآمد ہوئی اور مقدمہ درج کرلیا گیا۔ سب انسپکٹر محمد افضل بھٹی نے مقدمہ نمبر 41/26 بجرم 376 ت پ 511 میں معصوم بچی کے ساتھ زنا کی کوشش کرنے والے ملزم رمضان سانول کمہار کو بھی گرفتار کر لیا۔عوامی، سماجی اور کاروباری حلقوں نے سب انسپکٹر محمد افضل بھٹی کی بہادری اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور شہریوں کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوں گے ۔