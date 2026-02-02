صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر بسوں کے خستہ ٹائر قیمتی انسانی جانوں کیلئے خطرہ

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال میں مسافر بسوں اور دیگر گاڑیوں کے خستہ حال ٹائر انسانی جانوں کیلئے سنگین خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔

آئے روز بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے باوجود متعلقہ ادارے اور لاڑی اڈا انتظامیہ مکمل خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ لاڑی اڈا سمیت مختلف بس اڈوں سے سفر کرنے والے مسافروں سے من مانا کرایہ تو وصول کر لیا جاتا ہے ، تاہم لاکھوں روپے مالیت کی بسوں کی فٹنس اور حالت زار پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مسافروں کو کرایہ وصول کر کے انہیں خستہ حال گاڑیوں میں سفر پر مجبور کیا جاتا ہے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ لاڑی اڈوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کھلی پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں اور بدانتظامی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ذرائع کے مطابق مسافر اڈوں سے نکلنے والی بیشتر گاڑیوں کی فٹنس عرصہ دراز سے چیک نہیں کی گئی، جبکہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے عملے کا کہیں وجود نظر نہیں آتا۔ مسافروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر فٹنس چیکنگ کا نظام مؤثر بنایا جائے۔

 

