صادق آباد، ڈاکو شہری سے 20لاکھ نقدی لوٹ کر فرار
صادق آباد(نمائندہ خصوصی )صادق آباد کے مصروف ترین ہسپتال روڈ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پیش آ گئی جہاں مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر ایک شہری سے 20 لاکھ روپے نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے ۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔تفصیل کے مطابق کامران نامی شہری ہسپتال روڈ پر موجود تھا کہ اس دوران موٹرسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے اچانک اسے گھیر لیا۔ ملزمان نے اسلحہ تان کر شہری کو دھمکایا اور اس کے قبضے سے 20 لاکھ روپے نقدی چھین لی۔ عینی شاہدین کے مطابق واردات چند لمحوں میں مکمل کی گئی اور ملزمان تیزی سے موقع سے فرار ہو گئے ۔