ضلعی ہسپتال خانیوال کے گارڈز دو ماہ سے تنخواہ سے محروم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈی ایچ کیو ہسپتال خانیوال میں تعینات درجنوں سکیورٹی گارڈز گزشتہ دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں۔
سکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی سکول فیس ادا نہیں ہو پا رہی اور کئی بچوں کے نام سکولوں سے خارج ہو چکے ہیں۔سکیورٹی گارڈز کے مطابق فاسٹ سکیورٹی ایجنسی نے اپنے ماتحت ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا نہیں کیں۔ متاثرہ اہلکاروں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید، سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔سکیورٹی اہلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو غیر معینہ مدت کیلئے ہڑتال کی جائے گی۔ دوسری جانب سکیورٹی ایجنسی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ جلد تمام بقایا جات ادا کر دیئے جائیں گے ۔