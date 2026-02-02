صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی ہسپتال خانیوال کے گارڈز دو ماہ سے تنخواہ سے محروم

  • ملتان
ضلعی ہسپتال خانیوال کے گارڈز دو ماہ سے تنخواہ سے محروم

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈی ایچ کیو ہسپتال خانیوال میں تعینات درجنوں سکیورٹی گارڈز گزشتہ دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں۔

 سکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی سکول فیس ادا نہیں ہو پا رہی اور کئی بچوں کے نام سکولوں سے خارج ہو چکے ہیں۔سکیورٹی گارڈز کے مطابق فاسٹ سکیورٹی ایجنسی نے اپنے ماتحت ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا نہیں کیں۔ متاثرہ اہلکاروں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید، سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔سکیورٹی اہلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو غیر معینہ مدت کیلئے ہڑتال کی جائے گی۔ دوسری جانب سکیورٹی ایجنسی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ جلد تمام بقایا جات ادا کر دیئے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر