کشمیری عوام سے یکجہتی بہاولپور میں آل پارٹیز کانفرنس

  • ملتان
بہاولپور (سٹی رپورٹر) جماعتِ اسلامی کے زیرِ اہتمام کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ایک بھرپور اور نمائندہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی،

 جس میں شہر اور ضلع بھر کی سیاسی، مذہبی، سماجی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے جاری مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرنا تھا۔ کانفرنس کی صدارت ضلعی امیر جماعتِ اسلامی نصراللہ خان ناصر نے کی۔

 تقریب میں پیپلز پارٹی، مرکزی مسلم لیگ، جمعیت علمائے اسلام، جمعیت علمائے پاکستان، منہاج القرآن، انجمن حسینیہ، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سمیت مختلف تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے ۔خطاب کرتے ہوئے نصراللہ خان ناصر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازعہ نہیں بلکہ ایک سنگین انسانی مسئلہ ہے ، جہاں کشمیری عوام دہائیوں سے ریاستی جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔مقررین نے کہا کہ پانچ اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کو عملی طور پر کھلی جیل بنا دیا گیا ہے ، جہاں کرفیو، گھروں پر چھاپے ، گرفتاریاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں معمول بن چکی ہیں۔ شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خودارادیت دلانے کیلئے مؤثر کردار ادا کرے ۔کانفرنس کے اختتام پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کیا جائے ۔ آخر میں کشمیری شہداء کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔

 

