ملتان میں چوروں اور ڈاکوئوں کا راج ،عوام پریشان
ملتان (کرائم رپورٹر)ملتان کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کے دوران شہری نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکلوں، زیورات اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ۔
پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔تھانہ کینٹ کے علاقے سے عثمان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ تھانہ چہلیک کی حدود میں یاسر کا موبائل فون جبکہ زاہد کی موٹر سائیکل چوری کر لی گئی۔ تھانہ مظفر آباد کے علاقے میں مسلح افراد نے عابد سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین لی۔تھانہ قطب پور کے علاقے میں ابوبکر کا موبائل فون اور حق نواز کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، جبکہ اسی تھانے کی حدود سے نوسرباز خواتین عمران کے گھر سے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئیں۔ تھانہ شاہ شمس کے علاقے سے اشفاق اور جعفر کے موبائل فون چوری ہو گئے ۔تھانہ ممتاز آباد کے علاقے میں بسمہ کا موبائل فون چوری ہوا جبکہ غلام شبیر کے گھر سے نقدی اور زیورات چوری کر لئے گئے ۔
تھانہ بی زیڈ کے علاقے میں مسلح افراد نے لقمان سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین لی، جبکہ اسی تھانے کی حدود سے سرفراز، عشرت اور ظفر کے موبائل فون چوری ہو گئے ۔تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقے سے علی کے جانور چوری ہوئے اور اسی علاقے میں تیمور سے موبائل فون چھین لیا گیا۔ تھانہ قادرپوراں کے علاقے میں مسلح افراد نے صفدر کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی اور سونا لوٹ لیا۔تھانہ نیو ملتان کے علاقے میں سعید سے مسلح افراد نے نقدی چھین لی جبکہ وقاص کا موبائل فون چوری ہو گیا۔ تھانہ شاہ رکن عالم کے علاقے میں نعیم سے نقدی چھین لی گئی۔ تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے میں ضیا سے نقدی چھینی گئی جبکہ دہلی گیٹ کے علاقے سے نعمان کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ تھانہ مخدوم رشید کے علاقے میں علی کے جانور بھی چوری ہو گئے ۔