صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترسروس ڈیلیوری کیلئے ٹیکنالو جی استعمال کی جائے ، زاہد

  • ملتان
بہترسروس ڈیلیوری کیلئے ٹیکنالو جی استعمال کی جائے ، زاہد

ملتان (خصوصی رپورٹر )چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو گُل محمد زاہد نے کہا ہے کہ صارفین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا میپکو کی اولین ترجیح ہے ۔

شکایات کے ازالے میں کسی قسم کی غفلت، تاخیر یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام افسر و عملہ صارف دوست رویہ اختیار کرے ۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو آسان، شفاف اور فوری سہولیات میسر آ سکیں اور عوام کی نظر میں میپکو کا تشخص مزید بہتر ہو۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میپکو خانیوال ڈویژن میں نئے قائم ہونے والے کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کے دورے کے موقع پر کیا ۔ انہوں نے آن لائن شکایات سسٹم، بلنگ و ریڈنگ، نیو کنکشن کیسز اور صارف رہنمائی ڈیسک کاجائزہ لیا۔سی ای او نے متعدد صارفین سے براہِ راست گفتگو کرکے اُن کے مسائل اور فیڈ بیک حاصل کیا جبکہ سٹاف کی کارکردگی اور صارفین کے ساتھ رویّے کا بھی جائزہ لیااور ہدایت کی کہ سی ایف سی میں تمام شکایات فوری طور پر حل کی جائیں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔تمام صارفین کو تمام خدمات’’ون ونڈو‘‘کے تحت ایک ہی جگہ پر فراہم کی جائیں تاکہ انہیں مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔صارفین کے ساتھ خوش اخلاقی اور تعاون کو اولین ترجیح بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیو مہم کی کامیابی کیلئے حکمت عملی تیار

لائن توڑ کر عارضی طور پر ڈیم سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی بیچنے کا انکشاف

سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،خالد مقبول

سندھ اسمبلی عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی

کراچی بچاؤ تحریک کا گجر نالاکے متاثرین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ

بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے ،بلال سلیم قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر