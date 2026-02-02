بہترسروس ڈیلیوری کیلئے ٹیکنالو جی استعمال کی جائے ، زاہد
ملتان (خصوصی رپورٹر )چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو گُل محمد زاہد نے کہا ہے کہ صارفین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا میپکو کی اولین ترجیح ہے ۔
شکایات کے ازالے میں کسی قسم کی غفلت، تاخیر یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام افسر و عملہ صارف دوست رویہ اختیار کرے ۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو آسان، شفاف اور فوری سہولیات میسر آ سکیں اور عوام کی نظر میں میپکو کا تشخص مزید بہتر ہو۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میپکو خانیوال ڈویژن میں نئے قائم ہونے والے کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کے دورے کے موقع پر کیا ۔ انہوں نے آن لائن شکایات سسٹم، بلنگ و ریڈنگ، نیو کنکشن کیسز اور صارف رہنمائی ڈیسک کاجائزہ لیا۔سی ای او نے متعدد صارفین سے براہِ راست گفتگو کرکے اُن کے مسائل اور فیڈ بیک حاصل کیا جبکہ سٹاف کی کارکردگی اور صارفین کے ساتھ رویّے کا بھی جائزہ لیااور ہدایت کی کہ سی ایف سی میں تمام شکایات فوری طور پر حل کی جائیں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔تمام صارفین کو تمام خدمات’’ون ونڈو‘‘کے تحت ایک ہی جگہ پر فراہم کی جائیں تاکہ انہیں مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔صارفین کے ساتھ خوش اخلاقی اور تعاون کو اولین ترجیح بنایا جائے ۔