ملک معاشی سے زیادہ حکمرانی کے بحران کا شکار،نسیم لابر
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی ملتان سٹی کے صدر ملک نسیم حسین لابر نے اپنے میڈیا بیان میں کہا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے ۔
ان کے مطابق یہ صورتحال حکومت وقت کی ناقص اور عوام دشمن پالیسیوں کا نتیجہ ہے ، کیونکہ ملک میں گندم وافر ہونے کے باوجود عوام کو آٹا نہیں مل رہا۔ انہوں نے اسے محض معاشی بحران نہیں بلکہ حکمرانی کا بحران قرار دیا۔ملک نسیم حسین نے کہا کہ ریاست اگر چاہے تو گندم کی خریداری کو شفاف بنا سکتی ہے ، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر کارروائی کر سکتی ہے ، فلور ملوں کی کڑی نگرانی کر سکتی ہے اور قیمتوں کو معقول حد تک رکھ سکتی ہے ۔ لیکن جب یہ اقدامات نہیں کئے جاتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نااہلی ہے یا دانستہ چشم پوشی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جو زرعی وسائل سے مالا مال ہے۔ ، وہاں آٹے کا بحران واقعی لمحۂ فکریہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثر طبقہ غریب ہے ، جس کی آواز کہیں سنی نہیں جاتی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمزور کو تحفظ دے ، نہ کہ اسے منڈی کے رحم و کرم پر چھوڑے ۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ دار عناصر کا احتساب ہونا چاہیے ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری روکنے کے مؤثر اقدامات کئے جائیں، اور سبسڈی کا نظام حقیقی مستحق افراد تک پہنچایا جائے ۔ملک نسیم حسین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہ رمضان سے پہلے عوام پر رحم کرتے ہوئے گندم کی خریداری سے لے کر آٹے کی فروخت تک پورے نظام کو شفاف بنایا جائے ۔