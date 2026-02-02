ڈی سی رحیم یار خان کا دورہ خانپور ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ
رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپہ نے تحصیل خانپور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سٹی فیملی و چلڈرن پارک کی جاری تزئین و آرائش اور ماڈل بازار میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خانپور افضل سکھیرا سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کو پارک میں جاری بہتری کے اقدامات، خوبصورتی میں اضافے ، صفائی ستھرائی، واک وے ، بچوں کے کھیل کے آلات اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ پارک کی تزئین و آرائش مقررہ مدت میں مکمل کی جائے اور کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو صاف، محفوظ اور معیاری تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے ماڈل بازار کا دورہ کیا جہاں انفراسٹرکچر کی بہتری، ٹف ٹائلز کی تنصیب، شیڈز، نکاسی آب اور دیگر سہولیات کے کاموں کا معائنہ کیا۔