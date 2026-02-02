صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی رحیم یار خان کا دورہ خانپور ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

  • ملتان
ڈی سی رحیم یار خان کا دورہ خانپور ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپہ نے تحصیل خانپور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سٹی فیملی و چلڈرن پارک کی جاری تزئین و آرائش اور ماڈل بازار میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خانپور افضل سکھیرا سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کو پارک میں جاری بہتری کے اقدامات، خوبصورتی میں اضافے ، صفائی ستھرائی، واک وے ، بچوں کے کھیل کے آلات اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ پارک کی تزئین و آرائش مقررہ مدت میں مکمل کی جائے اور کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو صاف، محفوظ اور معیاری تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے ماڈل بازار کا دورہ کیا جہاں انفراسٹرکچر کی بہتری، ٹف ٹائلز کی تنصیب، شیڈز، نکاسی آب اور دیگر سہولیات کے کاموں کا معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر